Обожают юмор, совместный шопинг и друзей. Белорусско-грузинская пара о секрете крепких отношений

Влюбился. Женился. Остался. Амур пронзил сердце белоруски. А все потому, что Реваз Пипия уроженец Сванетии, потомственный мегрел. Эта грузинская народность славится наездниками, певцами и даже отдельным языком. Звезды сошлись за тысячи километров – в Минске. Реваз Пипия, музыкант:

Я работал певцом. Зашла девушка Маша, официантка в грузинском ресторане, и я сразу запел.

Мария Мальцева:

Нет. Он задал первый вопрос: а вы здесь работаете? Я – да, и пошла. У нас было две свадьбы, одна была в Беларуси, на человек 40, вторая была в Грузии. Было у нас человек 200. Причем мама Реваза сказала, что половина еще не пришла. Очень гостеприимны, они все очень обожают детей. Все близкие родственники Реваза дарили мне золото и бриллианты.

И все же главным сюрпризом стали жгучие серенады от любимого. Горная долина, где села тянутся километрами и утопают в виноградниках, поразили молодую жену. Там живут за счет кукурузы, делают кашу мамалыгу и угощают в каждом доме. Белоруску приняли, как свою. Единственное, пришлось сменить мини-бикини на платья построже. Кавказ, он такой. Мария Мальцева:

Удивило меня, что все ходят в черном, у них и праздник черный цвет, и траур. Реваз Пипия:

Мы стараемся цвета внести, чтобы было по-другому в нашей семье. Вот по спокойству она мне и понравилась, грузинки более буйные девушки, всегда улыбается, как и сейчас.

Мария Мальцева:

Но чуть-чуть поправилась. Мама Реваза сказала, что невестка должна быть хорошая.

Уживаться под одной крышей и расставлять акценты даже не приходилось. Маша и Реваз на одной волне. Обожают юмор, совместный шопинг и друзей. В семье полное равноправие. Растят двух малышей – Тимоте и Тасю. А те обожают наблюдать, как папа диджеит и создает музыку. Реваз Пипия:

Последний год я с другом беру грузинские песни, уже начали даже сами писать, переделываем на лад современный немножко, чтобы современная молодежь услышала старинные песни. Вроде пока получается, людям нравится, песен 20, даже больше уже сделали. – На Тбилисобе выступали?

Реваз Пипия:

Да, на разных концертах, здесь диаспора грузинская есть у нас. На одном концерте даже Тима вышел ко мне, но потом постеснялся, но все равно стоял. Передается Тиме, он очень любит – то гитару мою возьмет, то пандури мою возьмет. В перерывах между концертами-корпоративами Реваз планирует записать альбом. График насыщенный, но как только появляется форточка, мчит на дачу. Там виноградники, шашлыки, сулугуни в лаваше, все пряно и солнечно. Родственники передают смачные гостинцы, а соседи приходят на дегустацию. Хинкали, сациви хозяюшка освоила на отлично. Без щепотки черного перца не заиграет ни одно блюдо. Нашлась аппетитная кнопка и в Беларуси.

Реваз Пипия:

Блины очень люблю, да. Присылают мед из Грузии, и с медом, да. Из молочных продуктов сырочки я всегда покупаю, пробую, если новые выходят. Маша говорит: «О, новый вышел, попробуй». Вместо тортика с Тимой с утра сырочек идет. Молодая семья мечтает о большом доме, где можно будет щедро встречать всех родных. Живут на две родины: Беларусь-Грузию. И как только уезжают в отпуск, начинают скучать. К слову, последний трек Реваза на мегрельском выстрелил в Грузии так, что даже незнакомцы стали писать и приглашать в гости.

Реваз Пипия:

Ребята ничуть не хуже грузинов по душе, они за тебя могут что угодно сделать. Мне вот это нравится в Беларуси. Мария Мальцева:

Мне очень нравится, что в Беларуси развита грузинская диаспора. Они молодцы, собирают концерты, обучают детей грузинскому языку, грузинским танцам. Я еще Ревазу предлагаю открыть свою школу и учить детей играть на пандури.