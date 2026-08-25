«Обожаю наш Минск!» Пообщались с белоруской, которая организовывает культурные мероприятия

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Раковское предместье – визитная карточка Минска, магнит для туристов и уличных художников. Старинная брусчатка, уютные «пряничные» домики и аромат кофеен создают ту самую волшебную атмосферу, которая вдохновляет на творчество. Неудивительно, что историческое сердце столицы стало фаворитом и для героини нашего сюжета. Именно здесь она набрасывает планы на день, устраивает встречи с подписчиками и просто отдыхает душой.