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«Обожаю наш Минск!» Пообщались с белоруской, которая организовывает культурные мероприятия

25 августа 2026 10:30
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Раковское предместье – визитная карточка Минска, магнит для туристов и уличных художников. Старинная брусчатка, уютные «пряничные» домики и аромат кофеен создают ту самую волшебную атмосферу, которая вдохновляет на творчество. Неудивительно, что историческое сердце столицы стало фаворитом и для героини нашего сюжета. Именно здесь она набрасывает планы на день, устраивает встречи с подписчиками и просто отдыхает душой. 

Их называют «Воротами Минска» – рассказываем историю легендарных башен на привокзальной площади

«Обожаю наш Минск!» Пообщались с белоруской, которая организовывает культурные мероприятия-2

Знакомьтесь – Алеся Бортич. Она живет в Минске больше 40 лет, но до сих пор открывает новые грани родного города. Ее портрет столицы складывается из людей самых разных профессий – экскурсоводов, законодателей моды, архитекторов. 

Подробности в видео.

# Интервью

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