Оборот белорусского павильона на ВДНХ в Москве вырос на 100%

Новости Беларуси. Познакомить российского потребителя, презентовать новинки. Белорусский павильон на ВДНХ в Москве ожидает 1 миллион 200 тысяч посетителей по итогам года, а это на треть больше, чем в 2022-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новой концепции павильон открылся год назад, и это сразу отразилось как на посещаемости, так и на выручке торговых точек, расположенных здесь. По данным белорусской дипмиссии в России, по обороту павильон вырос в два раза, все 14 торговых точек, расположенные в нем, прибавляют.

Среди торговых павильонов в здании идет настоящая конкурентная борьба за потребителя между видами товаров, здесь самые лучшие предложения наших фабрик и заводов. На первом месте продукты питания, их на ВДНХ ранее не было именно в таком формате. Концепция в том, чтобы предлагались только новинки основных белорусских мясных и молочных комбинатов. И сегодня продовольственная группа заняла первое место. Косметика под брендом «сделано в Беларуси» на втором месте, а третье заняла наша обувь. За 7 месяцев этого года белорусский павильон в Москве посетило 700 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год было 900 тысяч.