Оборонные общества СНГ сверяют позиции

15-й годовщине со дня образования Содружества Независимых государств посвятили ряд мероприятий страны-участницы Союза оборонных спортивно-технических организаций, а местом их проведения избрали Беларусь - в штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске прошел Пленум этой организации. Роль и место оборонных организаций в системе обеспечения национальной безопасности каждого из государств СНГ переоценить трудно - здесь растили не просто патриотов своей страны, но и высококлассных специалистов для Вооруженных Сил. К службе в армии воспитанников ДОСААФ сейчас готовят меньше, больше для народного хозяйства. Таковы реалии.



Беларусь принимает уже пятый по счету Пленум, и гости приятно удивлены уважительным отношением к оборонному обществу со стороны власти. На открытии Пленума зачитали приветствие Президента Александра Лукашенко, а также министра обороны России Сергея Иванова и главы Исполкома СНГ Владимира Рушайло.



В ходе Пленума решили ряд вопросов, связанных с взаимодействием в деле подготовки специалистов для Вооруженных Сил, обменялись опытом в сфере экономики, выделили приоритетные направления и наметили дальнейшие планы сотрудничества.



Восстанавливать утраченные после развала СССР традиции ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ помогают ветераны войны и Вооруженных Сил - с их огромным опытом этот процесс идет гораздо быстрее. Да и поддержка государства дает положительные результаты.