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Оборонные общества СНГ сверяют позиции

26 мая 2006 13:38
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15-й годовщине со дня образования Содружества Независимых государств посвятили ряд мероприятий страны-участницы Союза оборонных спортивно-технических организаций, а местом их проведения избрали Беларусь - в штаб-квартире Исполкома СНГ в Минске прошел Пленум этой организации. Роль и место оборонных организаций в системе обеспечения национальной безопасности каждого из государств СНГ переоценить трудно - здесь растили не просто патриотов своей страны, но и высококлассных специалистов для Вооруженных Сил. К службе в армии воспитанников ДОСААФ  сейчас готовят меньше, больше для  народного хозяйства.  Таковы реалии.
 
Беларусь принимает уже пятый по счету Пленум, и гости приятно удивлены уважительным отношением к оборонному обществу со стороны власти. На открытии Пленума зачитали приветствие Президента Александра Лукашенко, а также министра обороны России Сергея Иванова и главы Исполкома СНГ Владимира Рушайло.
 
В ходе Пленума решили ряд вопросов, связанных с  взаимодействием  в  деле подготовки специалистов для Вооруженных Сил, обменялись опытом в сфере экономики, выделили приоритетные направления и наметили дальнейшие планы сотрудничества. 

 Восстанавливать утраченные после развала СССР традиции ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ помогают ветераны войны и Вооруженных Сил - с их огромным опытом этот процесс идет гораздо быстрее. Да и поддержка государства дает  положительные результаты.
# общество

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