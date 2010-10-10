Оборонительный комплекс «Стилет» прошел боевое крещение

Специалисты пяти государств Европы, Азии и Ближнего востока стали свидетелями боевого крещения первого, полностью белорусского, оборонительного комплекса «Стилет».

Новинка создана на базе шасси Минского завода колесных тягачей. Самую высокую оценку этой оборонки дали специалисты из Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Украины. Они готовы к совместной работе для выхода на зарубежный рынок.

Игорь Азаренок, командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Республики беларусь:

Этот комплекс стреляет. Я думаю, за этим комплексом очень хорошее будущее. Большие перспективы. И это мы сегодня видели.

Игорь Романенко, заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Украины:

В частности, по ракетам украинская сторона предлагает свои варианты. В этом есть заинтересованность белорусских вооруженных сил. И это есть пример глубокого сотрудничества наших вооруженных сил и нашего военного комплекса.