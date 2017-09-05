Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского

Новости Беларуси. На спортплощадке 28 столичной гимназии после масштабной модернизации вновь многолюдно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для занятий спортом открыли беговые дорожки, современное футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола с профессиональным покрытием и уличные тренажёры. И, как знать, может, уже в ближайшее время здесь появятся новые чемпионы.