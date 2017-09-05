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Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского

05 сентября 2017 19:51
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Новости Беларуси. На спортплощадке 28 столичной гимназии после масштабной модернизации вновь многолюдно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского-1

Для занятий спортом открыли беговые дорожки, современное футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола с профессиональным покрытием и уличные тренажёры. И, как знать, может, уже в ближайшее время здесь появятся новые чемпионы.     

Обновлённый стадион открыли на проспекте Рокоссовского-3

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура

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