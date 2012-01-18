Обновленный Таможенный кодекс Таможенного союза должен заработать с 1 января 2013 года

Изменение законодательной базы вызвано необходимостью выравнивания условий регулирования на территории Беларуси, России и Казахстана.



Это позволит, во-первых, исключить спорные моменты в пределах Таможенного союза. А также укрепить интеграционные процессы в рамках Единого экономического пространства.



Среди главных нововведений – электронное декларирование и единая система информирования о происхождении ввозимых товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Таможенным кодексом Таможенного союза ряд моментов отдан на откуп национального законодательства Республики Беларусь. В связи с этим мы и были инициаторами разработки данного законопроекта, чтобы определить компетенцию государственных органов Республики Беларусь по тем или иным вопросам, которые законодательством Таможенного союза отданы на рассмотрение национального законодательства.



Александр Адерейко, начальник правового управления Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

При подготовке проекта закона о таможенном регулировании руководствуемся номами Таможенного кодекса Таможенного союза, который отдает на национальный уровень эти вопросы. Туда будут заложены также вопросы, которые не урегулированы ни Таможенным кодексом Таможенного союза, ни в соглашениях.

Проект закона о таможенном регулировании должен быть внесен в Совет министров в мае 2012 года и в сентябре этого года он должен быть внесен в Парламент. Поэтому график довольно жесткий, мы очень активно ведем эту нормотворческую работу.

