Прямой эфир

Обновленный пункт временного размещения беженцев открылся в Национальном аэропорту «Минск»

28 февраля 2011 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новый пункт рассчитан на 16 человек и соответствует современным международным стандартам.

Подобные центры работают в крупнейших европейских аэропортах.

К слову, по данным на 1 января 2010 года статус беженца в Беларуси имели свыше 800 человек. По оценке представителей ООН, работа по размещению мигрантов и беженцев — наиболее успешный проект сотрудничества Беларуси с управлением международной организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Шоле Сафави, глава представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь:
Очень важно создать соответствующие условия для лиц, ищущих убежище. Этот центр должен обеспечивать защиту и достоинство людей. И сейчас он соответствует всем условиям, чтобы обеспечить достоинство этих людей. Есть душ, есть туалет, есть кухня – всё для нормального пребывания.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
По законодательству Республики Беларусь, с учетом обстоятельств по каждому делу, пограничная служба может разобраться в течение трех суток и принять решение. Более того, мы работаем не только с иностранными гражданами, которые ищут убежище, но и с иностранными гражданами, у которых есть определенные нарушения. В последующем мы их в добровольном порядке возвращаем в страну пребывания.

Фото. Национальный аэропорт «Минск»

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

Фото. Обновленный пункт временного размещения беженцев в Национальном аэропорту

# общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
28 февраля 2011 15:19

Ход разработки техрегламентов Таможенного союза обсуждают сегодня в Москве эксперты из Беларуси, Казахстана и России

28 февраля 2011 13:41

Сергей Солодовников: Нехватка продовольствия в мире будет наблюдаться не до 2020 года, а гораздо дольше

28 февраля 2011 12:29

Синоптики сделали прогноз на начало весны в Беларуси