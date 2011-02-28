Обновленный пункт временного размещения беженцев открылся в Национальном аэропорту «Минск»

Новый пункт рассчитан на 16 человек и соответствует современным международным стандартам.

Подобные центры работают в крупнейших европейских аэропортах.

К слову, по данным на 1 января 2010 года статус беженца в Беларуси имели свыше 800 человек. По оценке представителей ООН, работа по размещению мигрантов и беженцев — наиболее успешный проект сотрудничества Беларуси с управлением международной организации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Шоле Сафави, глава представительства УВКБ ООН в Республике Беларусь:

Очень важно создать соответствующие условия для лиц, ищущих убежище. Этот центр должен обеспечивать защиту и достоинство людей. И сейчас он соответствует всем условиям, чтобы обеспечить достоинство этих людей. Есть душ, есть туалет, есть кухня – всё для нормального пребывания.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

По законодательству Республики Беларусь, с учетом обстоятельств по каждому делу, пограничная служба может разобраться в течение трех суток и принять решение. Более того, мы работаем не только с иностранными гражданами, которые ищут убежище, но и с иностранными гражданами, у которых есть определенные нарушения. В последующем мы их в добровольном порядке возвращаем в страну пребывания.