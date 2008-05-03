Обновленный мемориал воинам-пограничникам открылся на заставе Гродненского погранотряда

Здесь увековечили имена пограничников легендарной 4-й заставы Августовского погранотряда, погибших в первый день войны.Воины удерживали врага 10 часов и все погибли 22 июня 1941 года. На фундаменте панского дома, где базировался отряд, помещён памятный знак с колоколом и мемориальной доской с именами 20 погибших пограничников и их командира. На территории комплекса появилась партизанская землянка, воссозданы также часть окопов.



Реставрация проведена за счет добровольных пожертвований служащих Гродненского погранотряда. Поскольку мемориал находится в нескольких километрах от Августовского канала, он будет включён в туристические маршруты.



По решению пограничников, новый мемориал освящен чудотворным образом Жировицкой Божьей матери. Копия белорусской святыни была доставлена на границу прямо с монастыря. После мемориала чудотворная икона будет провезена по всей границе Беларуси. Получить благословение и прикоснуться к образу смогут военнослужащие всех пограничных отрядов Республики.

