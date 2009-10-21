Обнаружен труп пожилой москвички, которая потерялась в белорусских лесах

Милиция обнаружила труп женщины, которую неделю искали в Мядельском районе Минской области.

«На болотистой местности в Мядельском районе обнаружен труп пожилой москвички, которая ушла из санатория неделю назад и потерялась», - сообщили в УВД, уточнив, что «видимых насильственных причин смерти не обнаружено».

«Труп отправлен на экспертизу, предварительное заключение о причинах смерти женщины будет получено в ближайший четверг», - цитирует слова сотрудников УВД агентство «Интерфакс-Запад».

По их мнению, «скорее всего, женщина могла умереть от хронических заболеваний, усугубленных переохлаждением организма, есть предположение, что она по пояс провалилась в болото».

«Труп женщины был обнаружен в 15 км от санатория, в котором она отдыхала», - уточнили в УВД.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на УВД, в минувший вторник женщина в 16.00 пошла прогуляться, взяла с собой нож, чтобы собрать грибов. Когда через несколько часов она не вернулась, ее соседка по номеру в санатории начала бить тревогу. На поиски женщины были подняты спасатели и милиционеры.

Женщина каждый год приезжала на оздоровление в Беларусь, у нее была гипертоническая болезнь, больное сердце, удалена одна почка.