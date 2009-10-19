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Обнаружен шалаш, предположительно построенный снежным человеком

19 октября 2009 13:36
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В Кузбассе участники двухдневной экспедиции по поиску снежного человека, возможно, нашли его временное жилище.

«Участники экспедиции недалеко от Азасской пещеры нашли, возможно, временное жилище снежного человека. Оно представляет собой импровизированную палатку - 14 молодых деревьев наклонены так, что вместе образовали купол, а сверху накидано много веток, чтобы вода не попадала внутрь», - цитирует агентство «Интерфакс-Запад» сообщение пресс-службы областной администрации.

По мнению участников экспедиции, «такое жилище ненадежно и может быть только временным, чтобы, например, отдохнуть и двигаться дальше».

В ходе экспедиции участники осмотрели Азасскую пещеру, где в феврале 2009 года были найдены следы йети.

Согласно сообщению, эта экспедиция, в состав которой вошли и известные шорские охотники, стала уже четвертой в этом году. До этого экспедиция проходила в конце августа.

# общество

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