Обнаружен нож, которым предположительно, была убита кассир в минском универсаме «Автозаводской»

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси. Самодельный кухонный нож с наборной ручкой обнаружила женщина в снегу недалеко от места убийства.

Напомним, 10 декабря 2009 года в пункте обмена валюты по улице Варвашени убили кассира – 21-летнюю минчанку. Тело девушки обнаружил водитель-инкассатор. Из обменника похитили 35 миллионов белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.

Следователи просмотрели сотни часов видеозаписей с камер наблюдения. Установлено, что преступник приходил в течение нескольких дней к обменному пункту, осматривая территорию. Некоторое время с ним разговаривал неизвестный мужчина.

Генпрокуратура просит граждан помочь в расследовании преступления. Любая информация, даже незначительная на первый взгляд, может оказаться очень ценной.