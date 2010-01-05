Обнаружен нож, которым предположительно, была убита кассир в минском универсаме «Автозаводской»

Напомним, 10 декабря 2009 года в пункте обмена валюты по улице Варвашени убили кассира – 21-летнюю минчанку. Тело девушки обнаружил водитель-инкассатор. Из обменника похитили 35 миллионов белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело.
Следователи просмотрели сотни часов видеозаписей с камер наблюдения. Установлено, что преступник приходил в течение нескольких дней к обменному пункту, осматривая территорию. Некоторое время с ним разговаривал неизвестный мужчина.
Генпрокуратура просит граждан помочь в расследовании преступления. Любая информация, даже незначительная на первый взгляд, может оказаться очень ценной.