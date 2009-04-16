Обменники ограбил один и тот же человек

Так считают сотрудники милиции.

– Особую озабоченность в настоящее время вызывают факты нападений на отделение банка и пункты обмена валют, совершенные в феврале, марте и апреле текущего года в Минске, – сказал начальник отдела главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Виктор Юзефович. – Во всех случаях преступник под угрозой применения насилия завладевал крупными суммами наличности. Над раскрытием преступлений работают сотрудники ГУУР МВД совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома.



Виктор Юзефович заверил, что работа по раскрытию преступлений ведется активно, и не за горами тот день, когда можно будет сказать, что преступления раскрыты. Следствие считает, что два нападения были совершены одним и тем же человеком. 30 марта на отделение Беларусбанка по улице Прямая в Минске (похищено почти две тысячи долларов США, около 900 евро и 2200 российских рублей) и 6 апреля на филиал №527 Беларусбанка на ул. Московская (тогда преступник просто сбежал благодаря активным действиям кассира).



Напомним, серия преступлений началась с нападения на пункт обмена валют Приорбанка в гипермаркете «Простор» произошло 20 февраля (похищено Br80 млн., свыше $40 тыс., более 8 тыс. евро и 69 тыс. российских рублей).



- Мы не исключаем ни одну из версий. Каждая из них прорабатывается, – подчеркнул Виктор ЮЗЕФОВИЧ.