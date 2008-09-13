Областной фестиваль-ярмарка "Дожинки" проходил сегодня в Марьиной Горке

Лучшие творческие коллективы столичной области с радостью дарили своё мастерство гостям и участникам торжества. Сегодня здесь главные не только герои жатвы, праздничной колонной прошли по главной улице и их комбайны. За время уборочной кампании 360 комбайнеров-тысячников убрали четверть всего урожая области. Лидеры жатвы на празднике урожая в Пуховичском районе получили грамоты и денежную благодарность.



Четверть каравая страны обеспечено тружениками Минщины. Лидером области стал Несвижский район. Там собрано 155 тысяч тонн зерна. Всего же аграриями области в этом году намолочено свыше двух миллионов тонн зерна. По оценкам специалистов, такого урожая в регионе не было никогда.