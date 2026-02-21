Областная «Минская лыжня» прошла в «Борисов-Арене» – посмотрите, какая атмосфера была на празднике

На дыстанцыю выйшлі спартсмены-аматары, якім ужо ёсць 30 гадоў. Працягласць круга амаль два кіламетры, а пераадолець іх трэба было два з агнявым рубяжом.

Міхаіл Груша, удзельнік каманды Нясвіжскага раёна: Мероприятие шикарное, не первый раз на таком. Атмосфера шикарная, погода шепчет, солнышко, все улыбчивые, все знакомые поприезжали из других районов. Так что настроение приподнятое.

Аляксей Кушнарэнка, старшыня Мінаблвыканкама:

Что касается развития спорта, в Минской области этому уделяется очень большое внимание. При поддержке главы государства только за последние пять лет было вложено 167 миллионов рублей. Это позволило нам возвести 11 знаковых объектов, в том числе эта лыжероллерная трасса в Борисове, на которой проходят сегодняшние соревнования. Очень важно, что эти объекты востребованы.