Областная «Минская лыжня» прошла в «Борисов-Арене» – посмотрите, какая атмосфера была на празднике
Абласны спартыўны святак «Мінская лыжня-2026» сёння, 21 лютага, прайшоў у «Барысаў-Арэне»! Першы раз на гэтай пляцоўцы аматары лыжнага спорту з усяго рэгіёну збіраліся разам, каб паспытаць сілы і стойкаць на снежных трасах, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Удзел бралі каманды з усіх раёнаў Міншчыны, спаборнічалі аматары ад 30 гадоў і старэй. А для гледачоў арганізатары падрыхтавалі сапраўдны святочны драйв: гарачыя бліны, зімовыя забавы для дзяцей і кірмаш майстроў.
Атмасфера была незабыўная – лыжы, смех, смачнаcць бліноў і музыка творчых калектываў Міншчыны!
Як скончылася спаборніцтва і хто стаў пераможцам – даведаемся ў рэпартажы нашых карэспандэнтаў.
Дар’я Аўсюк, карэспандэнт:
Сёння на «Мінскай лыжні» было горача, нават нягледзячы на мароз. Зімовы дартс, стральба з лазернага пісталета, а таксама кёрлінг. Побач мноства фотазон. Дзеці ў захапленні, бацькі – за фотаапараты.
Але вернемся да спорту. Сёння на «Мінскую лыжню» прыехалі каманды з усіх раёнаў сталічнага рэгіёна. Сёлета за званне самых хуткіх і вынослівых змагаліся каля 450 удзельнікаў. І гэта без балельшчыкаў. У кожнага свая тактыка: хтосьці бяжыць, а хтосьці гучней за ўсіх крычыць з трыбун.
Міхаіл Груша, удзельнік каманды Нясвіжскага раёна:
Мероприятие шикарное, не первый раз на таком. Атмосфера шикарная, погода шепчет, солнышко, все улыбчивые, все знакомые поприезжали из других районов. Так что настроение приподнятое.
На дыстанцыю выйшлі спартсмены-аматары, якім ужо ёсць 30 гадоў. Працягласць круга амаль два кіламетры, а пераадолець іх трэба было два з агнявым рубяжом.
Аляксей Кушнарэнка, старшыня Мінаблвыканкама:
Что касается развития спорта, в Минской области этому уделяется очень большое внимание. При поддержке главы государства только за последние пять лет было вложено 167 миллионов рублей. Это позволило нам возвести 11 знаковых объектов, в том числе эта лыжероллерная трасса в Борисове, на которой проходят сегодняшние соревнования. Очень важно, что эти объекты востребованы.
«Мінская лыжня» – традыцыя даўняя. І сёння аматары актыўнага адпачынку выдатна правялі час. Падтрымка трыбун дапамагала тым, хто выкладваўся на дыстанцыі. І галоўнае тут не прыступка п’едэстала, а спартыўны дух, які наупрост аб’ядноўвае.
Падрабязней глядзіце ў відэа.