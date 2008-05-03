Обладательницей почетного титула "Мисс Беларусь-2008" стала витебчанка Ольга Хижинкова

Финал 6-го Национального конкурса красоты состоялся накануне в минском Дворце спорта. Главный приз для самой красивой девушки Беларуси — золотая корона, украшенная полутысячей драгоценных и полудрагоценных камней.

Прошедшая ночь оказалась бессонной. Ольгу Хиженкову поздравил если не каждый желающий, то каждый, кто был с нею рядом 21 год подряд. Столько на днях исполнилось лучшей девушке страны образца 2008-го года. За один день ее жизнь превратилась в телевизионный сценарий. Обязательный грим, свет сафитов и неподдельная улыбка по-настоящему красивой девушки. А впереди еще и смена прописки. Мисс-Беларусь должна жить в Минске. В довесок к короне досталась квартира и первоочередное право представлять Беларусь на международных конкурсах красоты.



Рецепт победы оказался простым. В день финала Ольга проснулась и собралась на сцену раньше других конкурсанток, затем встретилась с группой поддержки и все это время соблюдала абсолютное спокойствие.



Титул "Первой вице-мисс Беларусь-2008" получила минчанка Любовь Яковина, "Второй вице-мисс-" стала минчанка Анна Шевченко. В номинации "Мисс фото" победу одержала Татьяна Ринейская, титул "Мисс дружба-2008" достался Алёне Гудзь.