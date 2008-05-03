Прямой эфир

Обладательницей почетного титула "Мисс Беларусь-2008" стала витебчанка Ольга Хижинкова

03 мая 2008 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Финал 6-го Национального конкурса красоты состоялся накануне в минском Дворце спорта. Главный приз для самой красивой девушки Беларуси — золотая корона, украшенная полутысячей драгоценных и полудрагоценных камней.

Прошедшая ночь оказалась бессонной. Ольгу Хиженкову поздравил если не каждый желающий, то каждый, кто был с нею рядом 21 год подряд. Столько на днях исполнилось лучшей девушке страны образца 2008-го года. За один день ее жизнь превратилась в телевизионный сценарий. Обязательный грим, свет сафитов и неподдельная улыбка по-настоящему красивой девушки. А впереди еще и смена прописки. Мисс-Беларусь должна жить в Минске. В довесок к короне досталась квартира и первоочередное право представлять Беларусь на международных конкурсах красоты.

Рецепт победы оказался простым. В день финала Ольга проснулась и собралась на сцену раньше других конкурсанток, затем встретилась с группой поддержки и все это время соблюдала абсолютное спокойствие.

Титул "Первой вице-мисс Беларусь-2008" получила минчанка Любовь Яковина, "Второй вице-мисс-" стала минчанка Анна Шевченко. В номинации "Мисс фото"  победу одержала Татьяна Ринейская, титул "Мисс дружба-2008" достался Алёне Гудзь.

# общество # Мисс Беларусь # Конкурсы красоты

Другие новости рубрики

Все новости
03 мая 2008 16:48

В столице стартовал международный легкоатлетический пробег "Минск- Ижевск- Минск"

03 мая 2008 16:47

На юго-западе Беларуси настоящее нашествие бобров

03 мая 2008 13:51

В Минске полным ходом идет подготовка к 9 мая