Обладатель «лучшей в мире работы» уже cкучает по маминым бифштексам

У 34-летнего смотрителя сегодня первый рабочий день.

Получивший «лучшую в мире работу» смотрителя тропического острова Гамильтон британец Бен Саутхолл уже в первый день признался, что будет скучать по маминым бифштексам.

Социальный работник благотворительной организации Бен Саутохолл в этом году выиграл международный конкурс на «лучшую в мире работу». Он опередил более 35 тыс. желающих со всего мира присматривать за островом.

В обязанности смотрителя входят прогулки по острову, занятия дайвингом, кормление рыб и черепах, регулярная публикация в блоге фото- и видеоотчетов. За полгода работы он получит $150 тыс, передает БЕЛТА.