Обитатели зоопарка в Сан-Диего ведут здоровый образ жизни

Руководство зоопарка приняло координальные меры по борьбе с лишним весом, который животные набирают в неволе очень быстро. Некоторым приписали целый курс фитнеса. Так морж по кличке Морской Крюк вместе с тренером отжимается и делает упражнения на пресс. Остальных посадили на строжайшую диету. Ламантинов, которые и на воле отличаются медлительностью, кормят исключительно свежим салатом и капустой. Изменили рацион дельфинов и касаток. Чтобы следить за их состоянием, морских млекопитающих каждый день взвешивают. Больше других новым порядкам рады свиньи. Теперь они вдоволь могут полакомиться вкусными овощами и фруктами.