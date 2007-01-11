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Обитатели зоопарка в Сан-Диего ведут здоровый образ жизни

11 января 2007 14:59
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Руководство зоопарка приняло координальные меры по борьбе с лишним весом, который животные набирают в неволе очень быстро. Некоторым приписали целый курс фитнеса. Так морж по кличке Морской Крюк вместе с тренером отжимается и делает упражнения на пресс. Остальных посадили на строжайшую диету. Ламантинов, которые и на воле отличаются медлительностью, кормят исключительно свежим салатом и капустой. Изменили рацион дельфинов и касаток. Чтобы следить за их состоянием, морских млекопитающих каждый день взвешивают. Больше других новым порядкам рады свиньи. Теперь они вдоволь могут полакомиться вкусными овощами и фруктами.
# общество

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