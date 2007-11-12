Обильный снегопад стал причиной множества аварий

Только минувшей ночью в республике произошло 19 ДТП. 13 человек погибли, 30 ранены. В связи со сложной обстановкой на дорогах Госавтоинспекция страны перешла на усиленный режим несения службы. Сотрудники намерены особое внимание уделять соблюдению скоростных режимов, правил обгона и маневрирования.



Кроме того, ГАИ Минска предупреждает владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили на проезжей части на длительное время, чтобы не создавать помех в работе снегоуборочной техники. Иначе эвакуаторы уберут машины на стоянки.



Отметим, в столице на расчистке улиц от снега задействован весь парк "Горремавтодора". Это 500 единиц техники. Высыпано 260 тонн чистой соли и 900 тонн песочно-соляной смеси. Тем не менее, есть проблемы. Если дорожное полотно успевают очищать от снега, то с тротуарами и пешеходными зонами ситуация более сложная.