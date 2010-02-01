Обильные снегопады стали темой №1 на планерке в Мингорисполкоме

За последние четыре дня в столице выпало рекордное количество осадков - почти месячная норма.

На борьбу со снежной стихией вышли около тысячи машин. Руководителям предприятий, магазинов и больниц поручено провести субботники и собственными силами очистить прилегающие территории.

Александр Борисенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Рассчитываем только на коммунальную технику, которая приедет и за нас уберет — на этом функция заканчивается. Поэтому необходимо собрать комиссии, необходимо привлечь дополнительный транспорт. Поставлена задача всем руководителям предприятий торговли, общественного питания, бытовой службы, промышленным предприятиям, учреждениям образования сегодня навести порядок, расчистить все пешеходные связи, ступени поддерживать этот порядок.

Ещё одна проблема — складирование снега. Все столичные снежные свалки переполнены. Решить этот вопрос поможет специальная снеготаяльная машина. Ее возьмут на прокат у канадских коллег.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Сегодня мы хотим взять в аренду на месяц снеготаялку из Канады. Мы ее апробируем, если она прекрасно покажет себя по расходу и ценовым параметрам, то мы ее оставим и будет потом приобретать большее количество, чтобы больше не было вопросов по утилизации снега.