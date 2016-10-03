Обезвоженные в Минске: новосёлы не могут нормально помыться – вода из кранов еле течёт

Этот сюжет хотелось бы начать со стихов: «Не подведу!», – сказал прораб народу, и не подвел ни газ, ни свет, ни воду». Кто кого подвел и почему подкачал насос? Знакомый многим булгаковский «квартирный вопрос» регулярно портит не только нуждающихся в жилье, но даже и людей, получивших заветные квадратные метры личного пространства. Минчанка Екатерина Васильева в прошлом году с семьёй переселилась в новостройку по адресу Прушинских, 7.



Екатерина Васильева:

Мы переехали, как раз, год назад. Мы очень ждали, конечно, этого момента, радовались. У нас прекрасные дома. У нас здесь 80% многодетных семей. Посмотрите, какой у нас большой двор. Естественно, никто не хочет думать о плохом, поэтому мы переезжали, и это был большой праздник для всех, и большое событие.

Однако радость новосёлов длилась недолго. Как оказалось, обычной воды из-под крана на всех жителей 10-этажки не хватает. Екатерина Васильева:

Вот, видите: у нас есть вода, ура! Но через два часа вода превращается вот в такую маленькую струйку. И так изо дня в день.



Младенческий возраст дома, увы, не всегда гарантирует его физическое состояние. В этом соседи Екатерины убеждаются ежедневно. С незавидной регулярностью: утром и в часы пик, по вечерам, почти половина жителей дома не могут нормально помыться и приготовить поесть – до верхних этажей вода просто не доходит!

Многодетным матерям приходится ждать до позднего вечера, чтобы элементарно искупать и накормить детей. А регулярные обращения в ЖЭС проблему не решают. Екатерина Васильева:

Отписки, да, из ЖЭСа, из ЖРЭО. То есть, какая схема: жалоба поступает в ЖРЭО, они по вертикали спускают вниз в ЖЭС, из ЖЭСа приходит сантехник, чистит нам фильтры и они дают выписку: «По вашей жалобе выполнено то-то и то-то, и произведены такие работы». Сантехник уходит, вроде бы, он всё сделал, но воды как не было, так и нету, потому что эта проблема от этого не зависит Андрей Тихомиров:

У нас проблема эта уже – мы обозначали её с председателем нашего товарищества. У нас было последний раз собрание 4 мая этого года. Проблема обозначалась, но до сих пор так ничего и не было сделано



Интересно, что жильцы многоэтажки на Прушинских, 7 оплачивают услуги как ЖРЭО, так и товарищества собственников.

Но напор коммунальщиков в разрешении этой проблемы сравним с утренним напором воды в кране на 10 этаже – в час по чайной ложке. Андрей Тихомиров:

Люди обращались постоянно и в ЖЭС, есть тоже представители из моего подъезда, которые обращались в ЖЭС по поводу проблемы подачи воды. Что касается нашего дома, наш дом является товариществом собственников по улице Прушинских, 7. Поэтому данной проблемой должен заниматься, непосредственно наш председатель Стрельченко Николай Сергеевич. Но, по сути, он этим вопросом не занимается, несмотря на то, что в нашем доме имеются разные проблемы, не только проблемы с водой. Согласно закону о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг, обезвоженным жильцам (или председателю товарищества собственников) следует обратиться с проблемой в ЖРЭО, чтобы составить претензионный акт об услуге, предоставляемой некачественно. Если же исполнитель (в нашем случае, это ЖРЭО Ленинского района) не реагирует, жильцы вправе требовать проведения независимой экспертизы.



Марина Авсянникова, адвокат:

Законодательство устанавливает, что при каждом исполнительном комитете есть комиссии, которые проводят данную экспертизу, притом, срок установлен очень короткий: установлен 5-дневный срок, но по решению председателя этой комиссии он может быть продлён.

Суровые реалии быта в Лошице таковы: на втором году «обезвоживания» дома, только участие СТВ подтолкнуло председателя товарищества пригласить представителей администрации Ленинского района, ЖРЭО и застройщика для проведения испытаний системы водоснабжения. Но и это не сработало. В день экспертизы, из приглашённых – только строители. Да и у тех: глаза в пол. А что им сказать, если обслуживать дом должны коммунальщики.



Николай Стрельченко, председатель товарищества собственников:

Вы знаете, это типичная картина в том, что на подобные совещания или в комиссию приезжает, как правило, только застройщик. Всем остальным, кто участвует в этом процессе, будем так говорить, всё равно. Это сама система так построена.

Я не боюсь этого слова, что ЖКХ, на сегодняшний день, потеряла те функции, которые раньше исполняла. Наспех осмотрев водомеры и теплообменник, без экспертов и специальных приборов, так называемая комиссия так и не определила причину слабого напора воды на Прушинских, 7. Александр Болбас, начальник отдела контроля качества ОАО «Мапид»:

Вывод можно сделать лишь после того как эксплуатирующая организация проведёт масштабные, точные, выверенные измерения не только на этом доме в системе водоснабжения, но и в окружающих домах, во всём микрорайоне. Потому что на основании того, что есть сейчас, я, лично, даже не могу предположить, в чём причина. Могу только сказать одно: качество работ и параметры давления воды на данный дом (Прушинских, 7) соответствуют сегодня действующим ТМП, то есть, строительным нормам. Надеюсь, что эксплуатирующая организация и обслуживающая организация серьёзно к этому вопросу подойдут, под контролем местной власти, и тогда, я уверен, что выработаем нужные решения.



Николай Стрельченко, председатель товарищества собственников:

Я думаю, здесь будет подключен «Водоканал», который выдавал технические условия на строительство этого жилого дома и, почему-то, не указал, какое давление должно поступать на этот жилой дом; подключать «Мапид», который строил эти все сети (хоть они уклонились, но сети за ними).

Постараемся в течение недели разобраться. К сожалению, «по-хорошему» многие не понимают, и богине правосудия Фемиде это известно. По закону, если в ближайшее время водонапорную систему в новостройке не исправят, товариществу собственников придётся схлестнуться с ЖРЭО Ленинского района уже в суде.