Обеспечить богатый стол сельчанам! Как будут контролировать цены и товары в деревенских магазинах?

Новости Беларуси. До Нового года остается чуть больше трех недель, и объекты торговли уже охватил предпраздничный ажиотаж. Удовлетворить запросы покупателей постараются не только в городах, но и в глубинке, расширив ассортимент и проработав индивидуальные заявки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посыл Президента – обеспечить богатый новогодний стол сельчанам – держат на контроле. Подробности в репортаже наших корреспондентов.

Вот и сейчас, когда до Нового года всего месяц, праздничный ассортимент стремятся сделать на любой вкус и кошелек. Все же далеко не у всех сельских жителей есть возможность поехать на шопинг в город, а значит местный магазин должен постараться. Сегодня покупатель хочет большего, чем оливье и заливная рыба на новогоднем столе. Все же живем не в советском дефиците, да и доходы населения выросли. Наполнить их продуктовую корзину качественно поможет анализ спроса.

Андрей Конопацкий, директор гродненского городского филиала Гродненского облпотребобщества:

Мы проводим мониторинги в наших объектах, изучаем спрос, что нужно покупателям к предпраздничной торговле. Поэтому жители сельской местности будут иметь возможность приобретать все необходимые товары такие, как и в областных центрах. Также проводится работа с продавцами с целью повышения культуры обслуживания в наших объектах. Лукашенко: предупреждаю правительство – с продовольствием никаких проблем быть не должно! Читайте здесь.

Обещают: вкусно и сытно встречать праздники будут и там, где нет стационарной торговли. В поселке Мостище за гастрономическое разнообразие на столах местных жителей отвечает автолавка – заезжает к ним дважды в неделю. Сельчане признаются: скучают по закрывшемуся магазину, но вежливый экипаж из продавца и водителя делают все, чтобы скрасить их жизнь.