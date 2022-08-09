О спецоперации в Украине было известно заранее? Ответил Андрей Лазутин

Андрей Лазуткин, политолог: Когда была операция «Багратион», то шла радиоигра, то есть немцев убеждали, что операция будет в Украине, а наступление было в Беларуси. То же самое происходило и тогда. Надо было создать проблему России на белорусском направлении, чтобы отвлечь их от Донбасса, и там провести операцию, которую бы никто не ожидал. Видимо, уже тогда шла определенная подготовка.

Андрей Лазуткин:

Вы же видите, что укрепрайон, который там построен, его строили восемь лет. В принципе, они даже в случае какой-то неудачной попытки отошли бы на старые позиции, ничего бы не потеряли, если бы Россия не имела возможности тогда провести масштабную операцию. А белорусское направление – это отвлечение сил России. Если бы там, наверное, создан был натовский очаг, я не знаю, что бы они там предприняли. Это укрепление границы, меняется формат военной разведки, всего остального, технических вещей, аэродромов, самолетов. Для России это была бы большая головная боль, которая не позволила бы проводить специальную военную операцию. Они, может быть, тоже просчитывали российские действия. Как срывается специальная военная операция? Надо создать проблемы здесь, в Казахстане, еще где-то. И они пытались сделать так, может быть, пытаясь опередить Россию. Помните, Зеленского же американцы предупредили: будет операция, называли числа, несколько раз их переносили. У них была какая-то информация, исходя из этого, они строили работу церэушников конкретно в странах СНГ, чтобы отвлекать российское присутствие. Я думаю, что это все очень непросто.

Григорий Азаренок:

В любом случае победа будет за нами, потому что за нами правда, за нами наши предки, за нами наша история, наша страна, наш народ и наш путь развития, который справедливый, в отличие от того ублюдочного мира, который строит Запад.

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