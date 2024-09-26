О Синеокой петь легко и приятно. Восходящие звёзды представили песню о Беларуси

Юрий Царев, ведущий: Сколько писали песню? Бывает, работаешь долго, вроде кажется сейчас она родится. А потом бывает раз – и просто строчка пошла, и написалась песня. Или песня сразу «бах» – и написалась? Как было в вашем случае?

Роман Крукович, автор-песенник, певец:

В моем случае – это было очень удивительно – песня была написана за один присест. Сел, а встал уже когда дописал ее окончание.

Юрий Царев:

Это очень круто, потому что, мне кажется, это такие очень искренние моменты. Когда действительно есть искренность, душевный порыв, тогда и рифма ложится, и музыка пишется. Расскажите немного о музыке, о тексте. Или вы сразу написали и музыку, и текст?

Роман Крукович:

Что касается текста, то он был написан сразу и целиком. Это был какой-то творческий порыв, это вот таинство закрытых дверей, когда ты один и предоставлен самому себе, и мысль имеет свободные границы для того, чтобы можно было воплотить ее. Идея создать эту песню созревала во мне уже давно, просто я медленно к этому подходил. Так как я рэп-исполнитель, рэп позволяет мне раскрыть тему в широком ее содержании. Потому что песни больше в узком формате.