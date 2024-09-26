О Синеокой петь легко и приятно. Восходящие звёзды представили песню о Беларуси

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – автор-песенник, певец Роман Крукович и певица, студентка ГрГУ имени Янки Купалы Анастасия Кисель.
Юрий Царев, ведущий:
Сколько писали песню? Бывает, работаешь долго, вроде кажется сейчас она родится. А потом бывает раз – и просто строчка пошла, и написалась песня. Или песня сразу «бах» – и написалась? Как было в вашем случае?
Роман Крукович, автор-песенник, певец:
В моем случае – это было очень удивительно – песня была написана за один присест. Сел, а встал уже когда дописал ее окончание.
Юрий Царев:
Это очень круто, потому что, мне кажется, это такие очень искренние моменты. Когда действительно есть искренность, душевный порыв, тогда и рифма ложится, и музыка пишется. Расскажите немного о музыке, о тексте. Или вы сразу написали и музыку, и текст?
Роман Крукович:
Что касается текста, то он был написан сразу и целиком. Это был какой-то творческий порыв, это вот таинство закрытых дверей, когда ты один и предоставлен самому себе, и мысль имеет свободные границы для того, чтобы можно было воплотить ее. Идея создать эту песню созревала во мне уже давно, просто я медленно к этому подходил. Так как я рэп-исполнитель, рэп позволяет мне раскрыть тему в широком ее содержании. Потому что песни больше в узком формате.
Анастасия Кисель, певица, студентка ГрГУ имени Янки Купалы:
Просто в рэпе можно дать больше смысла, больше текста.
Роман Крукович:
Да совершенно верно. Там строчки длиннее и, соответственно, можно уместить больше информации и раскрыть тему живее и шире.
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