Прямой эфир

О проблемах студенческих общежитий можно рассказать КГК по телефону

18 октября 2011 15:24
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Комитет государственного контроля Беларуси изучает проблемы студенческих общежитий, в том числе обеспечение студентов местами в общежитиях. С этой целью 19 октября комитет проведет прямую телефонную линию с гражданами.

Жители республики могут обратиться на прямую линию КГК по телефону (017) 328-69-40 и сообщить о фактах нарушения законодательства при обеспечении студентов местами в общежитиях, о состоянии материально-технической базы общежитий и качестве условий проживания. Сотрудники контрольного ведомства изучат всю информацию, озвученную гражданами во время прямой линии. Затем КГК планирует провести проверки по этим вопросам.

В настоящее время Комитет государственного контроля изучает, насколько соответствуют необходимым требованиям условия проживания в общежитиях вузов, лицеев и колледжей.  

В ближайшее время КГК проведет рейдовые проверки в остальных регионах республики, в том числе в столице, где сосредоточено наибольшее количество общежитий. В первую очередь специалисты контрольного ведомства изучат ситуацию с обеспеченностью студентов местами в общежитиях учреждений образования и условиями проживания в них. В комитете отмечают, что до начала ревизии администрации учреждений образования еще имеют время, чтобы навести порядок на вверенных им объектах.

# общество

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