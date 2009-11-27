О показаниях счетчиков на воду нужно сообщать в ЖЭС ежемесячно

Многие белорусы вынуждены переплачивать за воду только потому, что забывают вовремя сообщать коммунальникам показания счетчиков.

Пенсионер из Минска Анатолий Жук до сих пор не понимает, как мог задолжать коммунальникам 41 тысячу рублей, на которую за время разбирательств и тщетных попыток доказать свою правоту набежала еще и пеня в 95 тысяч.

Анатолий Жук:

— Я не постоянно живу в Минске, часто езжу в деревню в Узденский район. Поэтому водомеры были мне выгодны — чтобы платить только за ту воду, которую действительно использовал. И вот как-то вернулся, а в жировке аж 9 “кубов” на нас с женой за месяц начислили! И так не один раз было. А как такое возможно, если нас в городе вообще не было? Мы же ни капли этой воды не потратили! Конечно, я платить не стал...



Эта история началась в феврале 2005 года. Анатолий Николаевич вернулся после месячного отсутствия в свою городскую квартиру с и удивлением обнаружил в жировке “лишние” кубометры воды. Рассудив, что платить за неиспользованную коммунальную услугу глупо, пожилой человек просто взял и собственноручно вычеркнул в жировке ненужную строчку с 10 тысячами рублей. В кассу, естественно, тоже внес меньшую сумму.

После этого Анатолий Николаевич позвонил в расчетно-справочный центр и указал коммунальникам на ошибку: мол, в жировку вписали лишнее. Коммунальники сделали перерасчет, исходя из начисленной суммы, которая изначально значилась в документах. Этот перерасчет и отразили в жировке за следующий месяц: там вновь начисленную сумму уменьшили на 10 тысяч рублей.

Дедушка решил, что ему просто в качестве льготы уменьшили плату за коммунальные услуги. 10 тысяч рублей повисли в виде долга коммунальникам.

Анатолий Николаевич продолжал платить по жировке, вычеркивая из квитанции “непонятный” долг и искренне недоумевая, откуда берется растущая пеня. Когда она выросла до 95 тысяч рублей, коммунальники стали высылать пенсионеру извещения с требованием вернуть долг. А дедушка, возмущенный поведением службы ЖКХ, сначала пробовал найти правду в переписке с коммунальниками и районной прокуратурой.

Коммунальники признались, что история типичная.

КСТАТИ

Учитывая то, что в квартире установлены индивидуальные приборы учета расхода воды, расчет за услугу “подогрев воды” должен производиться по показаниям счетчика. В договоре, который заключается при установке счетчиков воды, четко указывается, что потребитель обязан каждый месяц сообщать показания водомера.

Действующие документы не предусматривают ежемесячной сверки показаний приборов с предоставленными в ЖЭС сведениями. Поэтому когда собственник несвоевременно сообщает о новых цифрах на водомере, плату за воду ему начисляют по нормативам. Потом, естественно, делается перерасчет.

Недавно на базе Бобруйского водоканала прошел республиканский семинар для руководителей и специалистов водопроводно-канализационного хозяйства. Специалисты планируют со временем ввести в практику систему дистанционного съема показаний с водомеров. Если все получится, то в домах будут устанавливать специальные приборы, которые позволят работникам службы ЖКХ самим отслеживать изменения на счетчиках воды, даже не заходя в квартиры жильцов. Эта схема должна упростить жизнь потребителям коммунальных услуг и сделать расчеты за воду более точными, пишет «НГ».