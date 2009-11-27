О показаниях счетчиков на воду нужно сообщать в ЖЭС ежемесячно

Пенсионер из Минска Анатолий Жук до сих пор не понимает, как мог задолжать коммунальникам 41 тысячу рублей, на которую за время разбирательств и тщетных попыток доказать свою правоту набежала еще и пеня в 95 тысяч.
Анатолий Жук:
— Я не постоянно живу в Минске, часто езжу в деревню в Узденский район. Поэтому водомеры были мне выгодны — чтобы платить только за ту воду, которую действительно использовал. И вот как-то вернулся, а в жировке аж 9 “кубов” на нас с женой за месяц начислили! И так не один раз было. А как такое возможно, если нас в городе вообще не было? Мы же ни капли этой воды не потратили! Конечно, я платить не стал...
Эта история началась в феврале 2005 года. Анатолий Николаевич вернулся после месячного отсутствия в свою городскую квартиру с и удивлением обнаружил в жировке “лишние” кубометры воды. Рассудив, что платить за неиспользованную коммунальную услугу глупо, пожилой человек просто взял и собственноручно вычеркнул в жировке ненужную строчку с 10 тысячами рублей. В кассу, естественно, тоже внес меньшую сумму.
После этого Анатолий Николаевич позвонил в расчетно-справочный центр и указал коммунальникам на ошибку: мол, в жировку вписали лишнее. Коммунальники сделали перерасчет, исходя из начисленной суммы, которая изначально значилась в документах. Этот перерасчет и отразили в жировке за следующий месяц: там вновь начисленную сумму уменьшили на 10 тысяч рублей.
Дедушка решил, что ему просто в качестве льготы уменьшили плату за коммунальные услуги. 10 тысяч рублей повисли в виде долга коммунальникам.
Анатолий Николаевич продолжал платить по жировке, вычеркивая из квитанции “непонятный” долг и искренне недоумевая, откуда берется растущая пеня. Когда она выросла до 95 тысяч рублей, коммунальники стали высылать пенсионеру извещения с требованием вернуть долг. А дедушка, возмущенный поведением службы ЖКХ, сначала пробовал найти правду в переписке с коммунальниками и районной прокуратурой.
Коммунальники признались, что история типичная.
КСТАТИ
Учитывая то, что в квартире установлены индивидуальные приборы учета расхода воды, расчет за услугу “подогрев воды” должен производиться по показаниям счетчика. В договоре, который заключается при установке счетчиков воды, четко указывается, что потребитель обязан каждый месяц сообщать показания водомера.
Действующие документы не предусматривают ежемесячной сверки показаний приборов с предоставленными в ЖЭС сведениями. Поэтому когда собственник несвоевременно сообщает о новых цифрах на водомере, плату за воду ему начисляют по нормативам. Потом, естественно, делается перерасчет.
Недавно на базе Бобруйского водоканала прошел республиканский семинар для руководителей и специалистов водопроводно-канализационного хозяйства. Специалисты планируют со временем ввести в практику систему дистанционного съема показаний с водомеров. Если все получится, то в домах будут устанавливать специальные приборы, которые позволят работникам службы ЖКХ самим отслеживать изменения на счетчиках воды, даже не заходя в квартиры жильцов. Эта схема должна упростить жизнь потребителям коммунальных услуг и сделать расчеты за воду более точными, пишет «НГ».