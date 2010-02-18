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О перспективных программах в сфере безопасности Союзного государства говорят эксперты в Минске

18 февраля 2010 06:43
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В столице проходит заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.Госпогранкомитет Беларуси предложил разработать новую программу в этой сфере. Она будет предусматривать подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих в России. А в нашей стране предлагается создать институт органов пограничной службы. Особый раздел программы будет касаться развития инфраструктуры на внешней границе.
# общество

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