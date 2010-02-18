О перспективных программах в сфере безопасности Союзного государства говорят эксперты в Минске

В столице проходит заседание комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.Госпогранкомитет Беларуси предложил разработать новую программу в этой сфере. Она будет предусматривать подготовку, переподготовку и повышение квалификации военнослужащих в России. А в нашей стране предлагается создать институт органов пограничной службы. Особый раздел программы будет касаться развития инфраструктуры на внешней границе.