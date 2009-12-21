О Клинтоне и Левински написана книга

На прилавках книжных магазинов США появится книга «Смерть американской добродетели», посвященная скандалу, в котором оказались замешаны экс- президент США Билл Клинтон и 22-летняя стажерка Моника Левински.

Автор книги — юрист Кен Гормли в подробностях восстанавливает историю, получившую название «Сексгейт», пишет InoPressa со ссылкой на газету La Stampa.

Гормли преподает юриспруденцию в университете города Дюкен, штат Пенсильвания. В ходе своих лекций он восстанавливает сценарии различных судебных баталий, оставивших свой след в американской истории. В своем труде автор подробно разбирается в перипетиях скандальной истории, едва не завершившейся импичментом. В книге использованы материалы интервью с Левински, Клинтоном и прокурором Кеннетом Старром.

Книга появилась по большей части благодаря Монике Левински, которая, прервав долгое молчание, подробно рассказала о своей любовной истории с президентом. Моника обвинила Клинтона в том, что он даже под присягой «не говорил правду о наших любовных отношениях». Иными словами, бывшая стажерка дает понять, что Америка так и не узнала, какими были в действительности отношения между двумя главными участниками скандала.

По мнению La Stampa, реконструкция Гормли ставит читателя в сложное положение: следует ли возложить ответственность на Клинтона или на Кеннета Старра за «убийство американской добродетели», принимая во внимание то, как вели себя на процессе оба этих человека. Но и сейчас экс-президент, говоря о «Сексгейте», утверждает, что расследование «стало спланированной атакой на меня по личным мотивам», а бывший прокурор все еще гневно обвиняет Клинтона в том, что он выбрал линию «врать до самого конца», вместо того чтобы «просто остановиться, признать все и оставить все в прошлом».