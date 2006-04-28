О движении автотранспорта на Радоницу

В связи с массовым посещением мест захоронения 2 мая на участках дорожной сети, прилегающих к кладбищам столицы, будут внесены изменения в организацию движения транспортных средств.

По информации ГАИ, на участке проспекта Независимости, непосредственно прилегающем к Московскому кладбищу, в этот день будет ограничена скорость движения транспортных средств до 40 км/час. Парковка будет организована с двух сторон проспекта Независимости в первой полосе, способ парковки - под углом к проезжей части. Также будет предусмотрен временный пешеходный переход через проспект.

Для парковки транспорта, прибывающего к Чижовскому кладбищу, 2 мая будет организована временная парковка на 1200 мест на территории, прилегающей к кладбищу. Проезд к парковке будет обозначен соответствующими дорожными знаками. Для удобства и исключения заторов Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам следовать указаниям сотрудников дорожно-патрульной службы, которые покажут свободные места для парковки. На участке кольцевой автодороги вокруг Минска, прилегающей к кладбищу, скорость движения транспортных средств будет ограничена до 50 км/час, также будет организован временный пешеходный переход через МКАД.

Также на ряде участков дорог столичного района, прилегающих к Северному кладбищу, будет изменен режим движения транспорта. В частности, в этот день на участках автомобильных дорог "Минск - Калачи - Мядель" (от МКАД до автодороги "Колодищи - Заславль") и на участке дороги "Колодищи - Заславль" (от 1-х до 2-х ворот Северного кладбища) движение транспортных средств будет организовано в одностороннем режиме по правой полосе. Полоса встречного направления будет предназначена только для движения общественного транспорта.

Движение на участке автодороги "Колодищи - Заславль" будет ограничено в связи с отсутствием необходимого количества стояночных мест. В ГАИ подчеркнули, что в этот день наилучшим решением будет проезд к кладбищу на общественном транспорте, движение которого будет организовано с диспетчерских станций "Карбышева" и "Кульман", сообщает БелТА.