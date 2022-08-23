О чём Президент говорил с ректорами вузов и директорами школ накануне нового учебного года? Собрали всё самое важное

Новости Беларуси. Развитие национальной системы образования – тема дня во Дворце Независимости. 23 августа на совещании у Президента откровенно говорили об обучении и воспитании новых поколений белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательный процесс, работа с кадрами и отбор абитуриентов при поступлении – все это должно быть продумано согласно обновленному Кодексу об образовании и принципу долговечности. Частые реформы в этой сфере, уверен Александр Лукашенко, могут привести к непростительным ошибкам. В преддверии нового учебного года также подвели итоги вступительной кампании и проанализировали готовность учебных заведений страны. К 1 сентября готовы больше 90 % белорусских школ, организован подвоз детей. Но есть и аспекты, которым нужно уделить больше внимания. Тему продолжит Ксения Худолей.

На откровенный разговор об образовании во Дворец Независимости был приглашен широкий круг участников. Ректоры вузов, директора школ и колледжей, учителя – все они видят изнутри и плюсы, и минусы системы. Учитывая новшества, которые коснулись сферы образования в последнее время, перед Днем знаний есть повод обсудить и то, и другое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В начале года мы значительно обновили Кодекс об образовании и правила приема в техникумы и вузы. Подробности. Новый министр Андрей Иванович получил хороший задел, но знаю, что по отдельным вопросам у него есть свое мнение. Это хорошо.

Сегодня образование должно опираться на трех китов – эффективный образовательный процесс, кадровую работу и четкие принципы отбора абитуриентов. Эти темы на обсуждение Президент вынес как основные. Первый кит плывет довольно неплохо. Процесс обучения и воспитания от детского сада до последнего школьного звонка и студенческой аудитории налажен и шагает в ногу со временем. Стратегический вопрос – подготовка педагогов. Видеть и регулировать ситуацию должны на местах – руководители школ, колледжей и университетов. А вот система отбора молодежи в студенческие ряды – пока самый неоднозначный момент. Иванец о централизованном экзамене: мы уходим от заданий, где есть возможность выбора. Читайте здесь.

Подвергать сомнению и анализировать тщательно все, что касается серьезных решений, – принцип Президента. Вот и сегодня поставить точку на предложенном варианте было бы формализмом. Резонно ли выпускникам с гуманитарными мечтами сдавать математику, как должны будут действовать абитуриенты дальше, в каком формате испытания будут наиболее справедливы? Централизованное тестирование, экзамены по советской системе или смешанные – ни один вариант, чтобы быть объективным, Александр Лукашенко не берется назвать самым правильным. Главное – видеть за сертификатами и баллами человека, чтобы вести его к будущей профессии по призванию, а не по сложносочиненной методике. Потому глава государства поручил доводить предложенный вариант до убедительного и безошибочного. Каким будет централизованный экзамен в Беларуси? Министр образования раскрыл подробности.