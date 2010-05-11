О. Богомолов, губернатор Курганской области Российской Федерации: Сегодня 80% нашего тракторного парка — это тракторный парк МТЗ

Делегация курганской области посетила ряд минских предприятий.

Гостей интересовали перспективы сотрудничества на уровне производств, продукция которых, к слову, всё плотнее присутствует на российском рынке.

Для аграрного российского региона этот визит — стратегический — как и общий курс на белорусский рынок. Почти половина площадей Курганской области — сельхозугодья. Поэтому и характер основных встреч — технический. На Минском тракторном заводе гостям показали сборочный конвейер. Основные модели продукции давно известны, поэтому особый интерес — к новым машинам высокой мощности. Можно сказать, целевому товару для уральских просторов.

Олег Богомолов, губернатор Курганской области Российской Федерации:

Без этой техники мы бы не работали. Сегодня 80% нашего тракторного парка — это тракторный парк Минского тракторного завода. Мы — область аграрная, поэтому для нас эта техника, как она будет развиваться, каковы ее перспективы, что будет с навесным оборудованием, на какие мощности можем рассчитывать — для нас это важно понимать.

Наряду с отечественными тракторами, трикотажем, стеклом и хрусталем, россияне закупают и части автомобилей. На Минском автозаводе этот процесс с недавних пор двухсторонний. Российские комплектующие — и в белорусской сборке, как и МАЗы — на дорогах Курганской области.

Виктор Охулков, генеральный директор Шадринского автоагрегатного завода (Россия):

Мы работаем с МАЗом уже три года. МАЗ является третьим по величине нашим потребителем.



Сегодняшними встречами трехдневный визит россиян не ограничится. В планах делегации — участие в Белорусском промышленном форуме, поездка на «Амкодор» и Минский моторный завод.

За темами политики и экономики не затерялось и главное майское событие. По традиции гости побывали на Площади Победы. Губернатор возложил венок к обелиску, память погибших в Великой Отечественной почтили минутой молчания.

Алексей Мартиненок, Александр Шкарубо, Андрей Дук, телекомпания СТВ.