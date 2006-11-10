О безработных позаботятся профессионалы

В Беларуси утверждено новое положение "О порядке организации профессиональной подготовки безработных".

На обучение направят почти 30 тысяч человек. Для этого из государственного фонда содействия занятости выделяется более 28 млрд. белорусских рублей. Будут оплачиваться не только расходы на обучение, а также компенсация затрат граждан на проезд и проживание.

Каждый второй несовершеннолетний безработный теперь будет направлен получать рабочую специальность. В среднем, это два трудовых года. На это время студент снимается с учета в органах занятости. А весь период профобучения ему будет засчитываться в стаж работы. Переквалификация начинается с заключения договора, который может быть подписан и родителями. Безработных призывников будут отправлять учиться военкоматы.

Более двух тысяч безработных в этом году еще получат финансовую помощь государства в виде ссуд и субсидий на открытие своего дела. Каждый второй будет иметь возможность освоить теорию бизнеса. Желающих учиться предпринимательству в этом году набирается вдвое больше.