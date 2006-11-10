О безработных позаботятся профессионалы

На обучение направят почти 30 тысяч человек. Для этого из государственного фонда содействия занятости выделяется более 28 млрд. белорусских рублей. Будут оплачиваться не только расходы на обучение, а также компенсация затрат граждан на проезд и проживание.
Каждый второй несовершеннолетний безработный теперь будет направлен получать рабочую специальность. В среднем, это два трудовых года. На это время студент снимается с учета в органах занятости. А весь период профобучения ему будет засчитываться в стаж работы. Переквалификация начинается с заключения договора, который может быть подписан и родителями. Безработных призывников будут отправлять учиться военкоматы.
Более двух тысяч безработных в этом году еще получат финансовую помощь государства в виде ссуд и субсидий на открытие своего дела. Каждый второй будет иметь возможность освоить теорию бизнеса. Желающих учиться предпринимательству в этом году набирается вдвое больше.