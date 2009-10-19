О Беларуси - в непривычном формате

Какие мы, белорусы, и что думают о нас иностранцы? Что можно считать национальным брэндом? Чем богата земля белорусская? На СТВ стартовал проект «С чего начинается Родина».

— Цикл фильмов приурочен к Году родной земли, — анонсирует премьеру директор дирекции спецпроектов СТВ Геннадий Солдатов. — Запланировано 13 серий, которые будут выходить в вечернем эфире каждый вторник вплоть до Нового года. Мы привыкли к тому, что о нашей стране и о нас самих телевидение рассказывает в определенной привычной форме: как у нас красиво, чисто, какие ухоженные города и гостеприимные люди. Мы отойдем от этого формата и покажем Беларусь глазами иностранцев, которые приехали сюда и провели год или, к примеру, пять лет.

Существует мнение, будто Беларусь обделена полезными ископаемыми. Мы докажем, что есть у нас богатство, за которым через несколько лет многие страны выстроятся в очередь. Знаете, что это? Чистая вода, которая уже сегодня находится в дефиците, пишет портал «Беларусь Сегодня».

Напомним, что уже вышел первый фильм проекта. Подробнее о самом центре Европы, замках, соборах, уникальном животном мире и национальных символах – читайте здесь.

Также приглашаем высказать свое мнение о проекте на нашем форуме.