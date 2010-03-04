Нью-йоркский авиадиспетчер разрешил своим маленьким детям покомандовать воздушным движением

Американские власти приступили к расследованию недавних событий в контрольной башне аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, когда малолетний мальчик отдавал команды нескольким авиалайнерам.

На звуковой записи переговоров нескольких пилотов с диспетчерской слышен детский голос, отдающий команды летчикам, которые готовятся к вылету. Мальчик, имя и возраст которого не называют, находился в башне вместе с отцом, который работает там диспетчером, сообщает BBC. Например, в какой-то момент мальчик говорит: «JetBlue 171, свяжитесь с контрольной башней», на что пилот этого рейса послушно отвечает: «Контрольная башня, JetBlue 171, слушаю вас, отличный прием». В ответ слышен смех взрослого, раздавшийся в диспетчерской. Взрослый говорит: «Вот что получается, когда дети не ходят в школу». Этот эпизод произошел 17 февраля, когда учащихся многих нью-йоркских школ отпускают на недельные каникулы. Летчик в ответ усмехнулся и сказал: «Хотел бы я иметь возможность привести ребенка к себе на работу».

Запись зафиксировала и другие реплики ребенка, например, «MS 403, свяжитесь с контрольной башней». Отдав пилоту разрешение на взлет, он попрощался с ним: «Адиос, амиго!», на что пилот ответил тем же: «Адиос, амиго!». Судя по записи, пилоты не выражали недоумения по поводу детского голоса, отдававшего им распоряжения.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало заявление, в котором, в частности, говорится, что на время проведения расследования сотрудники, присутствовавшие при этом эпизоде, отстранены от координации полетов. В частности, авиадиспетчер, который приводил своих детей на работу, а также его начальник принудительно отправлены в оплачиваемые отпуска, пишет NEWSru.com. «Такое поведение является неприемлемым и не соответствует уровню профессионализма, ожидаемого от всех служащих FAA», — говорится в заявлении ведомства. Национальная ассоциация авиадиспетчеров, в свою очередь, заявила, что этот инцидент «непоказателен с точки зрения высочайших профессиональных требований, которые предъявляют к себе диспетчеры ради обеспечения безопасности полетов».

Выяснилось, что в диспетчерской находилось в разное время двое несовершеннолетних детей одного из диспетчеров. На следующий день, сообщил CNN анонимный источник в FAA, тот же диспетчер привел на работу свою дочь (того же возраста, что и сын) которая вела переговоры с экипажами двух самолетов.

Владелец сайта, где размещены аудиозаписи переговоров, заявил, что привлечение такого внимания к этому инциденту смехотворно. Он уверен, что дети диспетчера давали указания пилотам исключительно под диктовку отца. Дэйв Паско, сам по специальности пилот, считает, что дисциплинарных взысканий на диспетчера и его начальника налагать не следует, поскольку ситуация находилась под полным контролем, а привести своих детей на работу — это благородное дело.