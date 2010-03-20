Нью-Йорк не знает, что делать с компенсациями рабочим, разбиравшим руины Всемирного торгового центра

Нью-йоркские власти не исключают возможность того, что работники, разбиравшие руины башен-близнецов Всемирного торгового центра, не смогут получить компенсации.

Об этом представитель властей Кристин Ласала заявила после того, как судья федерального суда в Нью-Йорке отказался признавать досудебную сделку. По ее словам, «судья сделал достижение соглашения более сложным, если не невозможным вообще». Другой представитель Нью-Йорка заявил, что теперь решить этот вопрос будет невероятно сложно.

Судья Альвин Хеллерштейн сказал, что сумма выплаты недостаточна. Согласно договору между властями города и работниками 10 тысяч человек получили бы в качестве компенсации 575 миллионов долларов.

По его словам, полицейских, пожарных, строителей и других работников, которые участвовали в ликвидации последствий нападений 11 сентября 2001 года, вынудили подписать контракты, смысла которых большинство их них просто не понимало, сообщает ВВС.