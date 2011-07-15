Нынешняя вступительная компания в Беларуси пройдет максимально прозрачно

Об этом заявил министр образования Сергей Маскевич.

На базе университета информатики и радиоэлектроники в качестве эксперимента будет внедрена система электронного зачисления. Не исключено, что эту практику закрепят в будущем.

В этом году на все формы обучения в вузы планируется принять около 105 тысяч человек. На 10% увеличен набор иностранных студентов.

Документы в вузы второго потока можно будет подать уже завтра. Определиться с выбором специальности абитуриенты смогут до 25 июля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

В этом году продолжится эксперимент по электронной форме зачисления. Эксперимент этот реализуется на базе БГУИР. И мы думаем, что уже в следующем году это будет национальным правилом.