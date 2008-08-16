Нынешняя суббота установит новый температурный рекорд лета

В полдень в Минске воздух уже прогрелся до +30. Медики, спасатели, правоохранители и ОСВОД провели рабочий день в тревоге.

Горячие из без того чувства молодоженов погода подогрела основательно. Утомленные солнцем женихи и невесты в пышных праздничных нарядах не ожидали такого испытания от небесной канцелярии.

Прохладу белорусы искали в тени деревьев в парках и скверах, а также у водоемов. На пляжах как никогда многолюдно, а мороженое и прохладительные напитки нарасхват. Что же касается автомобилистов, то количество ДТП не возросло, впрочем ГАИ настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок, а в случае необходимости принять меры безопасности.

Медики с тревогой работают в жаркие дни, так как риск получить тепловые удары и солнечные ожоги сразу возрастает. Впрочем, жалоб на таковые сегодня в городской станции скорой медицинской помощи пока не было.

Самая же высокая температура лета будет зафиксирована сегодня в Гомельской области. Юг страны по традиции солнце обласкало от души. Градусник днем показал свыше 36 тепла.

Однако абсолютный максимум августа +38, скорее всего, не будет превышен. Такая температура была зарегистрирована в 1946 году на метеостанции Василевичи также в Гомельской области.



