Нынешний июль стал самым жарким месяцем в Великобритании

За прошедший месяц в Лондоне в течение нескольких дней подряд температура днем превышала 35 градусов. Однако, абсолютный рекорд по стране - 38 с половиной, установленный на юго-востоке Великобритании три года назад, так и не был побит.По утверждению метеорологов Великобритании, с момента начала систематического измерения температур в 1914 году средняя температура по стране составила 17,8 градуса. Предыдущий рекорд, который был установлен в июле 1883-го, был перекрыт на полградуса. Этот показатель был повторен в августе 1995 года.