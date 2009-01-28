Нынешний год пройдет в Беларуси под знаком творческой культурной акции "Мы – победители!"

Она посвящена 65-й годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. В прошлом году творческие отчеты по данной теме представили Брестская и Гомельская области, а также столица. В нынешнем - эстафету подхватят другие регионы. Уже в феврале на сцену Дворца Республики выйдут лучшие коллективы Гродненского региона. Финалом акции станет грандиозный концерт в белорусской столице в День Независимости.