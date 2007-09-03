Нынешний август оказался самым теплым в году

По данным белорусских синоптиков, таким же горячим был последний месяц лета в 1992 году.

За последние 60 лет это уже второй температурный рекорд. Осадков в среднем выпало только 42% к климатической норме. Причем, такое небольшое количество дождей в августе отмечается один раз в 10 лет. Сентябрь, как предполагается, будет классическим - с умеренно теплой погодой, дождями и небольшим перерывом на бабье лето. Средняя температура будет +11-13 градусов тепла.

А текущая неделя в Беларуси ожидается прохладной и дождливой. По ночам столбик термометра будет опускаться до +8-14 тепла, днем воздух прогреется - от +14 до +20 градусов. В Гомельской и Могилевской областях - до +23 градусов. По предварительным прогнозам синоптиков, в конце недели влажный балтийский воздух вновь принесет кратковременные дожди.

