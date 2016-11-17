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«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались

17 ноября 2016 17:10
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Остановить время или отведать эликсир молодости – заветное желание многих людей. Герои программы «Центральный регион», похоже, нашли рецепт долголетия. Ведь в 60 лет жизнь только начинается! Организовать досуг для пенсионеров – задача отделения дневного пребывания территориальных центров соцобслуживания населения. Они есть в каждом районе Минской области. Воложин, в этом плане, – один из лучших в регионе. Два года назад здесь открыли сразу несколько новых кружков, а количество посетителей резко возросло.

Пенсионеры здесь осваивают компьютер

«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались -1

Занимаются фитнессом

«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались -4

«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались -6

Совершают виртуальные экскурсии 

«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались -9

«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались -11

# общество # Пенсионеры

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