«Нужно уметь их чем-то зажечь»: как пенсионеры из Воложина «жывоцікі падцягнулі» и до Якутска добрались

Остановить время или отведать эликсир молодости – заветное желание многих людей. Герои программы «Центральный регион», похоже, нашли рецепт долголетия. Ведь в 60 лет жизнь только начинается! Организовать досуг для пенсионеров – задача отделения дневного пребывания территориальных центров соцобслуживания населения. Они есть в каждом районе Минской области. Воложин, в этом плане, – один из лучших в регионе. Два года назад здесь открыли сразу несколько новых кружков, а количество посетителей резко возросло.

Пенсионеры здесь осваивают компьютер