Нужно ли обращаться в ЖЭС, чтобы устроить альпийскую горку во дворе?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением ГПО «Минское жилищное хозяйство».

Маргарита Язинская, начальник отдела благоустройства, санитарного состояния и работы с населением «ГПО Минское жилищное хозяйство»:

В любом случае обращаться в ЖЭС необходимо, поскольку на дворовой территории могут быть проложены коммуникации. Руководство ЖЭСа имеет план-схему и подскажет, где можно, а где нельзя устраивать альпийские горки, чтобы в случае аварийных ситуаций они не были повреждены.

Жилищная организация поддерживает таких инициативных людей. Я думаю, она поможет и в посадочном материале, и инструментом.

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