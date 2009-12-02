Н.Петкевич: Главное, чтобы это не было «кондово»

Идеологи Могилевщины попытались избавиться от стереотипов и штампов.

Сегодня на Могилевщине работники идеологического фронта попытались избавиться от стереотипов и штампов. Лозунги и призывы — это день вчерашний. Сегодня нужно искать оригинальные и современные способы работы.

Как выяснилось, идеология может быть интересной и даже занимательной. Главное, чтобы те, от кого зависит имидж трудовых коллективов, предприятий и всего государства, не работали формально, а были совершенно естественными.

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента РБ:

Нам очень важно работать именно с людьми. Главными принципами должны быть открытость, честность. Мы должны идти с правдой, с чистым сердцем, потому что люди всегда видят фальшь. И главное, чтобы это не было, извините за такое слово, кондово. Мы должны общаться так, как мы бы общались со своими близкими и так, как хотели бы, чтобы общались с нами.