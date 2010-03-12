Новым руководителем Департамента финансовых расследований назначен Григорий Веремко

До этого он руководил отделом контрразведки Управления Комитета госбезопасности по Брестской области.

Министром лесного хозяйства стал Михаил Амельянович, который пришёл с должности гендиректора Минского лесохозяйственного объединения.

Президент также дал согласие на назначение руководителями ещё ряда кандидатур. Так, Анатолий Мойсейчик теперь заместитель министра промышленности, Сергей Новиков — замначальника Госинспекции охраны животного и растительного мира, а Виктор Цапота — председатель Толочинского райисполкома.

Григорий Веремко, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь, директор Департамента финансовых расследований:

Глава государства поставил в качестве основной задачи выявление правонарушений и преступлений, которые негативно влияют на финансовую стабильность и в целом экономическую безопасность государства. Где-то больше применять меры профилактического характера, работать на упреждение.

Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства Республики Беларусь:

Лесное хозяйство должно развиваться комплексно и эффективно, должен быть наведён порядок. Президент обозначил эти проблемы. Необходимо обеспечивать сырьём всю республику, исходя из ежегодного прироста древесины, чтобы на основании этого лесное хозяйство внесло свой вклад в экономическую и экологическую безопасность страны.