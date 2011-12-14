Новый жилой район между микрорайоном Брилевичи и студенческой деревней. Каким он будет?

Московский район лидер по количеству молодых и многодетных семей, активно строящийся и густонаселенный. Он простирается от площади Независимости до юго-западной границы города. Эксперт программы «Большой город» — Дмитрий Яновский, первый заместитель главы администрации Московского района Минска.

Дмитрий Яновский, первый заместитель главы администрации Московского района Минска:

Да. Это будет продолжение микрорайона Дружба. Проектные работы строительства ведет управление нашего района и ряд частных застройщиков. Будет построено около 10 жилых домов. С фасадной части на проспекте Дзержинского дома будут в индивидуальном исполнении. Ряд домов уже возводится в Брилевичах, начиная от территории гипермаркета «Простор», и закончится строительство в микрорайоне Дружба. На той же территории дома в индивидуальном исполнении. Конечно, стоимость квадратного метра в них будет несколько выше, чем в панельных домах, которые будут строиться для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но они будут строиться чуть дальше вглубь микрорайона. Думаем, что к 2014 году все работы должны быть завершены, включая инфраструктуру.