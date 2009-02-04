Новый закон о СМИ никак нельзя назвать зачисткой медиапространства

Сегодня в Минске за круглым столом собрались представители государственных и частных средств массовой информации, европейских структур и госорганов.

Предметом дискуссии вот уже не в первый раз выступил новый закон о средствах массовой информации. Он вступит в силу уже в ближайший понедельник, однако панические настроения у отдельных СМИ всё ещё имеют место. Разработчики закона сегодня услышали не одно «но», однако, расставили точки над «i».

В самом начале дискуссии первый замглавы администрации Президента Наталья Петкевич настраивает на нужный лад - работать СМИ могут только по правилу триединства. А это значит, что они имеют не только права, но ещё и обязанности плюс ответственность в буквальном смысле за каждое слово. Теперь, кстати даже если слово это перепечатанное или, к примеру, не содержит альтернативной точки зрения. Некоторым в зале показалось, что мера нового закона строгая. Но это, скорее всего тем, кто привык варить сенсацию из топора.

Недостатки старого закона о СМИ за столом уже даже не перечисляли. Внимание уделяли исключительно новому. Но и так было понятно, всё о чём говорят – раньше в законе не присутствовало. К примеру, не был в нём чётко прописан механизм регистрации СМИ. Теперь он стал таким же чётким и понятным, как и процесс перерегистрации.

Аккредитация, распространение информации, чаще это касалось газет, и основания для прекращения деятельности СМИ – вот три темы, на которые больше всего говорили представители так называемой независимой прессы. Странно, ведь разработчики белорусского законопроекта о СМИ взяли за основу несколько десятков аналогичных документов стран Европы и не только. К примеру, ту же норму аккредитации.

В ответ на свои жалобы представители отдельных СМИ слышали весомые аргументы. Например, о том, что Белсоюзпечать сама решает, чью продукцию реализовывать выгоднее и о том, что пресс-службы ведомств не обязаны бегать за журналистом с просьбой прийти на пресс-конференцию. Правда, даже и это для нас сделали. Президент уже подписал указ, правда он пока не опубликован, который регламентирует работу пресс-служб и обязывает их контактировать со СМИ.

О регулировании интернета, о котором ещё недавно говорили так много, сегодня говорили очень мало. Оно и понятно, слухи о том, что СМИ в интернете придётся регистрироваться так и остались слухами. В новом законе вообще нет нормы, которая определяла бы правила такой регистрации – отмечает Наталья Петкевич. Единственное но – это интернет-версии существующих в реальном пространстве СМИ. Т.е. сайт газеты должен соответствовать своему реальному аналогу.

О новом законе сложно рассказать кратко. Из самого важного: он запрещает незаконное ограничение свободы СМИ, незаконный отказ в регистрации, цензуру и при этом усиливает ответственность учредителя СМИ за своё детище. Из интересного, это то, что для СМИ теперь запрещаются финансовые вливания из за рубежа, если только иностранец изъявивший желание расстаться с деньгами не имеет доли в уставном фонде этого СМИ. Зачем такая норма нужна, понять не сложно, СМИ не зря называют 4-ой властью. И никто не должен использовать её с целью распространения экстремизма, терроризма и деструктивных религиозных течений.

