Новый учебный год не за горами

В Минске паспорта готовности к началу нового учебного года от районных комиссий получили 83 школы, еще 112 - уже готовы к подписанию паспортов. Такая информация 13 августа была озвучена в Мингорисполкоме. К новому учебному году в городе будет открыта школа-новостройка в микрорайоне Сухарево-4 на 720 мест, а также сдана в эксплуатацию пристройка 53-й школе по улице Некрасова. 1 сентября за парты сядут 181,5 тысяч минских школьников, в том числе 15 тысяч первоклассников, что несколько больше, чем в прошлом году.