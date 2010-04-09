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Новый туристический маршрут разработан в Лиде

09 апреля 2010 06:26
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Местные экскурсоводы предлагают прожить семь веков за один день.Исторические рамки нового маршрута – семь столетий – от Грюнвальда до современности. За один день туристы могут посетить объекты разных эпох. Начинается маршрут у отреставрированного паровоза, ставшего памятником воинам-железнодорожникам. Экскурсанты увидят также церковь Архангела Михаила и Кресто-воздвиженский костел, где находится одна из самых древних икон Великого княжества Литовского. Посетят и Лидский замок, который сейчас реставрируется.
# общество

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