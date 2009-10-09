Новый телезон на СТВ будет ярким и интересным

Генеральный директор телеканала СТВ ответил на вопросы корреспондента газеты «Беларусь сегодня».

Думаю, анонсы новых проектов СТВ нынешней осенью озадачивали не только меня. Взять хотя бы недавнее шоу телеканала «Мисс Минск-2009»: идея сравнивать социальную активность минских красавиц, не обращая внимания на длину их ног, лично мне показалась поначалу слишком уж креативной. Как и решение СТВ свести на одном «Звездном ринге» таких непохожих персон, как Алексей Хлестов и Александр Куллинкович. Очевидно, пресловутый формат так прочно закрепил за всем и всеми свое место в эфире и в моих зрительских ожиданиях, что любые попытки его нарушить вызывают как минимум настороженность, причем, уверена, не у меня одной. Хотя в реальности как раз преодоление силы традиций и стереотипов вернее всего обеспечит телеканалу и зрительские рейтинги, и уважение коллег-конкурентов. Опыт «Столичного телевидения» – лишнее тому подтверждение. И еще – хороший повод побеседовать с генеральным директором канала Юрием Козиятко.

– Хотя сейчас и немодно называть дату начала нового телесезона, фактически вопреки всем суевериям мы открыли его 13 сентября трансляцией финала нашего проекта «Мисс Минск-2009», – откровенничает Юрий Васильевич. – Дата оказалась счастливой: теперь я уже с уверенностью могу сказать, что новый сезон состоялся. Судя по всему, он получится ярким и интересным, «вкусным и полезным», как мы и планировали, размышляя над новыми проектами.

– Кстати, победительницы вашего конкурса красоты тоже станут частью творческой команды СТВ?

– Позвольте уточнить: конкурса красоты и ума! Действительно, триумфальным дефиле по сцене «Минск-Арены» этот проект не закончился. Теперь его самые талантливые участницы продолжат сотрудничество с телеканалом в программе «Утро. Студия хорошего настроения», а у некоторых там скоро даже появятся свои рубрики. Скажем, победительница проекта Мария Кубракова прекрасно танцует и сейчас надеется увлечь своим хобби еще и наших телезрителей. Студентка консерватории и «Мисс зрительских симпатий» Марина Некрасова готова рассказывать о музыке.

– А после и о новостях в стране? Как ведущая «Столичных подробностей» Ирина Хануник-Ромбальская, в свое время сделавшая неплохую карьеру модели.

– Мы и сейчас нередко видим Ирину на обложках модных журналов, но это отнюдь не мешает ей делать репортажи для эфира СТВ! Поэтому я не исключаю, что кто-то из участниц «Мисс Минск» также свяжет свою судьбу с телеканалом – если у них получится, разумеется. Но разве плохо, если телевидение будут делать умные и красивые люди?

– И еще, добавлю от себя, способные на рискованные эксперименты. Такие, как, например, ваш «Звездный ринг». Где к тому же существует табу на использование фонограммы.

– Мы умышленно стремились создать такую конфликтную среду, где рок выступает против попсы, «мастодонты» советской эстрады против молодых музыкантов. Да, они там действительно соревнуются вживую. К слову, многие из потенциальных участников программы отказались появиться в эфире именно по этой причине. Скажем, Юрий Шатунов, мегазвезда нашего не такого уж далекого прошлого, которого мы приглашали, прямо так и сказал: «Буду петь только под фонограмму!». Отказались петь вживую и наши очаровательные «Топлесс» – ну, видимо, у всех были для этого свои причины. Однако уже по первым выпускам нового шоу мы убедились, что этот эксперимент показался зрителям как минимум любопытным. К примеру, за время «ринга» легендарных «Землян» и молодой, но достаточно известной группы «Без билета» в студию СТВ позвонили почти 12 тысяч зрителей! Через неделю состязались «Нейро Дюбель» и Алексей Хлестов – звонков было не меньше. В эту субботу мы пригласили еще одну легендарную группу прошлого, «Технологию» и... Петю Елфимова. Интригует? Еще бы! Правда, поначалу хотели свести Елфимова и Гюнешь – как главных претендентов на «Евровидение», но встречаться в таком формате они наотрез отказались.

– А есть ли что-то подобное на других телеканалах?

– Не видел... Когда-то еще на ленинградском телевидении выходила программа «Музыкальный ринг», но общего с ней у нашего проекта немного. «Звездный ринг» – целиком проект СТВ, не купленный, не «слизанный». Как это было, кстати, и со «Звездным дилижансом», и с «Крутыми ребятами», выдержавшими несколько сезонов, – все эти шоу мы придумали сами. Впрочем, телеканал СТВ всегда был экспериментальной лабораторией. Надеюсь, в следующем году мы даже снимем свой первый телесериал.

– Ну, готовность вашего телеканала к нестандартным идеям я оценила, еще когда в эфире СТВ появился цикл фильмов «Война известная и неизвестная». Хотя доверить подготовку такого проекта совсем юным журналистам с их достаточно наивным взглядом на историю, на мой взгляд, было рискованной затеей.

– Но сколько можно повторять то, что зрители видели и слышали неоднократно? Люди, для которых эта тема еще не стала затертой, действительно могут взглянуть на нее под новым углом. На этой неделе мы запустили в эфир первый документальный фильм из серии «С чего начинается Родина», приуроченный к Году родной земли. В этот раз наши молодые журналисты попытаются по-своему взглянуть на символы и бренды Беларуси. К примеру, автору первого выпуска Наталье Копотевой показалось любопытным исследовать не только тайны и загадки Беловежской пущи, но даже... белорусский компьютерный вирус «Нешта», в свое время поразивший немало компьютеров! Мы же не просто стремимся показать свою креативность, в первую очередь СТВ важно быть интересным своей аудитории, молодой и преимущественно мужской. К слову, согласно исследованиям аудитория СТВ – самая молодая по сравнению с другими национальными телеканалами. Да и журналистский коллектив у нас самый молодежный, то есть своей аудитории вполне соответствует.

– Значит, лицо вашего телеканала – это лицо молодое?

– Молодое и яркое. И еще – улыбающееся. Неравнодушное лицо, словом.

Автор публикации: Ирина ЗАВАДСКАЯ

Фото: Александр РУЖЕЧКА

Дата публикации: 09.10.2009