Новый старый Минск

В историческом центре столицы отреставрируют памятник архитектуры 17-18 веков - комплекс зданий по улице Кирилла и Мефодия.

В настоящее время проводятся археологические раскопки и ведется разработка проектной документации по этим историческим объектам. В перспективе строения могут стать гостиничным комплексом и музеем города.

Корпуса некогда Бернардинского монастыря, просуществовавшего до 1864 года, сохранились и сегодня, но в аварийном состоянии. Расположились они в самом сердце исторического центра столицы - по улице Кирилла и Мефодия №6 и №8. Первое успело побывать и окружным судом, и тюрьмой, и пожарным депо. Другое занимали промышленные предприятия, которые уже выселены.

По объектам разрабатывается документация и ведутся изыскательные работы. Имеющиеся сведения о постройках постоянно дополняются. Ведь необходимо максимально точно воссоздать оригинальный облик строений. Вторая задача - ввести их в туристический маршрут Верхнего города.

Уже определена концепция создания в этой зоне гостиничного комплекса. Номера прекрасно разместились бы в уникальном здании со старинными сводами. А рядом может разместиться и музей города, которого до сих пор в Минске не было и нет. Окончательное назначение будет утверждено после завершения комплексных научных изысканий.

Еще 5 лет назад исторический центр столицы требовал серьезного вмешательства государства. Здания были закреплены за разными организациями, состояние объектов оставляло желать лучшего. Сегодня здесь активно идет строительство и реставрация.

До 2010 года планируется сформировать зону культурного досуга. С экскурсионными маршрутами, музейными и культовыми сооружениями. Все это и составит новый облик Верхнего города.

